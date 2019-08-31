أحدث قمر صناعي صيني يتعطل فور إطلاقه

تعطل أحدث قمر صناعي للاتصالات ChinaSat-18 فور وضعه في المدار المخصص له في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري. بحسب الموقع الأمريكي المتخصص spacenews.com.

ويشير الموقع إلى أنه بعد انفصال القمر عن صاروخ النقل كان عليه القيام بمناورة للوصول إلى مدار العمل الثابت بالنسبة للأرض (مدار دائري ارتفاعه 35786 كلم)، بيد أن هذا لم يحدث. ووفقا لمعلومات الموقع المذكور لم يحصل هذا بسبب عدم انفتاح البطاريات الشمسية.

تعود ملكية القمر ChinaSat-18 إلى شركة China Satcom، التي أمنت عليه بمبلغ 250 مليون دولار في حال فقدانه، وتم إعادة تأمينه في السوق العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا القمر الصناعي كان قد أطلق في 19 أغسطس من مطار سيشان الفضائي بواسطة صاروخ النقل Changzheng-3V.

المصدر: نوفوستي