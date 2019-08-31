موقع حملة ترامب لانتخابات 2020 يسخر من هيلاري كلينتون

سخر موقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحملته الانتخابية 2020، من المترشحة السابقة لرئاسة البلاد هيلاري كلينتون بطريقة لافتة.

وتظهر لمتصفحي الموقع صفحة “الخطأ 404″، مرفوقة بصورة هيلاري كلينتون في هيئة رئيسة للبلاد تحمل الختم الرئاسي أمام مقر الكونغرس، كما كتب أمام صورتها التعليق: “عذرا! هذا غريب… أنتم تبحثون عن شيء غير موجود”.

و”الخطأ 404″، هو خطأ شائع يواجه متصفحي الإنترنت ويفيد بأن المحتوى المبحوث عنه غير متوفر.

وأكد موقع The Hill أن فريق حملة ترامب لانتخابات 2020 الرئاسية لم يستجب لطلب التعليق على هذه الحادثة.

يذكر أن ترامب كان اتهم شركة “غوغل” بالتلاعب بملايين الأصوات لصالح كلينتون في انتخابات 2016، وهو الأمر الذي تنفيه الأخيرة.

المصدر: وكالات