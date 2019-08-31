بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة أمريكية من نوع “إف-35” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2019 - 09:51

بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة أمريكية من نوع “إف-35”

منذ 1 ساعة 31 August، 2019
5d695c3195a5976d508b45e4
أخبار دولية - بولندا

أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن بولندا تعتزم شراء 32 طائرة مقاتلة من نوع “إف-35” من الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول في حديث للصحفيين، اليوم الجمعة، أن بولندا تخطط لشراء الطائرات في إطار تحديث قواتها المسلحة.

وأعاد إلى الأذهان أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والبولندي أندجيه دودا وقعا في يونيو الماضي اتفاقا حول الدفاع، ينص من بين أمور أخرى، على زيادة عدد القوات الأمريكية في بولندا بمقدار ألف عسكري.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من المقرر أن يزور بولندا في الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى بدء الحرب العالمية الثانية، لكنه اضطر لإلغاء الزيارة بسبب اقتراب إعصار من السواحل الأمريكية.

وسيترأس نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الوفد الأمريكي خلال الزيارة لبولندا.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة