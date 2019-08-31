كولومبيا: مقتل 9 متمردين في أول عملية للجيش بعد عودة “فارك” لرفع السلاح

أعلن الرئيس الكولمبي إيفان دوكي عن مقتل 9 “متمردين”، بينهم قيادي، من عناصر حركة “فارك” السابقين الذين أعلنوا العودة لحمل السلاح، في عملية عسكرية للجيش بجنوب كولومبيا.

وأوضح الرئيس الكولومبي في حديث للصحفيين، الجمعة، أن العملية جرت في بلدية سان فيسينتي ديل كاغوان بمنطقة الغابات في محافظة كاكيتا جنوب البلاد.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل قائد خلية “المتمردين” خيلداردو كوتشو.

وكانت هذه أول عملية عسكرية بعد إعلان إيفان ماركيز وخيسوس سانتريتش، القياديين السابقين في حركة “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك)، أمس الخميس، عن عودة جماعتهما للنشاط المسلح ضد الحكومة.

وتضم الجماعة التي يقودها الشخصان المذكوران نحو 2200 مسلح، رفضوا إلقاء السلاح بموجب اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الحركة والحكومة في عام 2016.

ودانت الأمم المتحدة إعلان الجماعة المنشقة، كما دانه حزب “فارك” السياسي الذي تم تأسيسه بعد اتفاق السلام وإلقاء السلاح.

المصدر: وكالة رويترز