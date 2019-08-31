عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 31-08-2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2019 - 07:41

عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 31-08-2019

منذ 58 mins 31 August، 2019
الصحف
صحافة - صحافة محلية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 31-08-2019

النهار
احتواء شاق للضربة المصرفية وتحريك لـ”سيدر”
الاخبار
مصرف لبنان يعِد بتأمين الودائع «الشرعية» في «جمّال ترست بنك»: خضوع جديد للمارشال الأميركي!
اللواء
بوادر معارضة إقتصادية ونقابية تسبق إجراءات الإثنين الإقتصادي
بنك جمّال يرفض وصفه بالإرهاب.. وتطمينات أميركية للقطاع بعدم وجود مصاريف جديدة على «أوفاك»
الديار
تنسيق أميركي – إسرائيلي يستبق ردّ حزب الله
اجتماع بعبدا: اصلاحات ام ضرائب جديدة؟
الجمهورية
مخاوف من “قرارات موجعة للناس”
العقوبات األميركية تُربك المصارف .. و”القرارات الموجعة” تُمهّد لضرائب جديدة
البناء
واشنطن تقفز فوق مصرف لبنان… بإسناد ماليّ لجيش الاحتلال… وإرباك النظام المصرفيّ
حضور لبنانيّ جامع في يوم الإمام الصدر في النبطية… وترقب لكلمة برّي في كلّ الملفات

المصدر: صحف

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