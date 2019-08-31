سورية: وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق

أعلن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح اليوم السبت .

وذكر المصدر في تصريح لـ سانا أنه تمت “الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين”.

وعمدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب منذ إعلان اتفاق منطقة خفض التصعيد على خرق الاتفاق بشكل مستمر عبر الاعتداء بالقذائف الصاروخية وشن الهجمات على المناطق الآمنة ونقاط الجيش التي تحمي المدنيين فيها ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات ناهيك عن الأضرار المادية في المحاصيل الزراعية والمنازل والبنى التحتية”.

المصدر: سانا