الوزير الجراح بعد تفقد تلفزيون لبنان : لم ينتج عنه اي اضرار وسببه احتكاك كهربائي

تفقد وزير الاعلام اللبناني جمال الجراح يرافقه المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة ومستشاره لشؤون تلفزيون لبنان انطوان عيد مبنى تلفزيون لبنان بعد الاحتكاك الكهربائي الذي حصل فيه مساء اليوم .

وبعد الجولة التفقدية في مبنى التلفزيون قال الوزير الجراح في تصريح :”الحمد لله ان الاحتكاك الكهربائي في التلفزيون لم ينتج عنه اي اضرار، لكن ما حصل هو احتكاك كهربائي ما تسبب بدخلن تسرب الى الاستديو، وبالتالي اتخذ المدراء والدائرة الفنية الاجراءات اللازمة من خلال اطفاء الكهرباء والمكيفات، والدفاع المدني موجود الآن في الطوابق السفلية يبحث عن مصدر هذا الدخان.

ورجح ان يكون الحريق ناجم عن ماس كهربائي، وبالتالي صعد هذا الدخان الى الاستديو.

وامل بعودة التلفزيون الى عمله بشكل طبيعي بعد تحديد سبب الدخان.

كما امل بتعيين مجلس ادارة ومدير عام للتلفزيون، معتبرا ان ما حدث الليلة امر طبيعي يحدث والمهم عدم وقوع اضرار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام