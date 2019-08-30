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August 30 2019 - 23:04

جندي صهيوني أصيب بجروح على حدود قطاع غزة

منذ 1 ساعة 30 August، 2019
جنود جيش العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلن جيش العدو الاسرائيلي مساء الجمعة إصابة أحد جنوده بجروح بانفجار مفرقعات على حدود قطاع غزة، بالتزامن مع مسيرات العودة الكبرى التي تنظم كل يوم جمعة على الحدود الشرقية للقطاع المحاصر.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو أن “حوالي 6000 فلسطينيا تجمعوا في عدة مواقع على طول السياج مع قطاع غزة”، وادعى أن “بعض الشبان رشقوا قوات الجيش المتواجدة في محيط السياج الفاصل، مما سبب أضراراً في مركبة عسكرية”.

وأشار المتحدث الى أن “جنديا أصيب بجروح وصفت بالطفيفة اثر انفجار مفرقعات، حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج”.

المصدر: فلسطين اليوم

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