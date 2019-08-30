مراد: بفضل المقاومة تمكنا من إعادة السيادة وبعهد الرئيس عون ممنوع الاعتداء عليها

قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الحكومة اللبنانية حسن مراد “بفضل المقاومة تمكنا من إعادة السيادة وبفضل الرئيس القوي ميشال عون ثبتنا السيادة اللبنانية وممنوع الاعتداء عليها”.

وأضاف مراد الجمعة “ممنوع أن يعتدي أحد على لبنان بعد الآن في عهد الرئيس القوي والحكومة المتضامنة معا إلى العمل حول الوضع الاقتصادي وبوجه الهجمة الأميركية العالمية والضغوط التي تحصل على لبنان”.

وأكد مراد “ثقته بالموضوع العسكري بفضل الكرامة التي تأكدت بمقولة الجيش والشعب والمقاومة والتي بفضلها نستطيع أن نرد وننتصر وأن نعيد الثقة للبنانيين في عهد الرئيس ميشال عون، بعدما فقدنا الثقة في السنوات السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام