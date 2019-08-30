غرفة التحكم المروري: جريحان نتيجة تدهور مركبة على طريق عام زغرتا شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 21:29
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اصابة عدد من المتظاهرين الفلسطينيين برصاص قوات العدو الصهيوني المطاطي وقنابل الغاز شرقي بلدة خزاعة بقطاع غزة
الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية تعاملت مع 54 اصابة منها 30 بالرصاص الحي إضافة الى إصابة مسعف وصحفي برصاص الاحتلال
اصابة جندي صهيوني بجراح على حدود قطاع غزة جراء انفجار عبوة ناسفة
مصادر أمنية للمنار: التنسيق بين المقاومة ومخابرات الجيش قائم منذ وقوع الاعتداء وجرى التعاون في التحقيقات وتبادل نتائجها
مصادر المنار: المقاومة سلمت مخابرات الجيش الطائرتين المعتديتين "الطائرة الأولى التي سقطت وحطام الثانية التي انفجرت"
مصادر المنار: المعلومات حول انطلاق الطائرتين المعتديتين من داخل الاراضي اللبنانية سواء من بعبدا أو كفرشيما غير صحيحة
مصادر أمنية نفت للمنار توقيف أي عميل اسرائيلي سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في أي منطقة أخرى
الرئيس عون: التمديد لليونيفيل يؤكد التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار عند الحدود الجنوبية
مفتي الجمهورية اللبنانية: ما قام به العدو في الضاحية جريمة حرب بحق اللبنانيين جميعا دولة وشعبا ومؤسسات
اصابات جراء سقوط جسر الترامواي الحديدي في محلة البدوي - مار مخايل في الجميزة ببيروت
وزارة الخزانة الأمريكية تدرج بنك الجمال ومؤسسات تابعة له على لائحة العقوبات
وزير المال علي حسن خليل: متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعابِ تداعياتِ القرار بحق المصرف وعلى ضمان اموال المودعين
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: امريكا وعبر انتهاجها الاحادية تحولت الى تهديد جاد على النظام الدولي
ظريف: الادارة الامريكية الحالية باتت تتبع استراتيجيات خاصة بإمكانها أن تكون خطيرة على الدول الأخرى
وزير الخارجية التركي: قواتنا ستغادر سوريا عندما يتم التوصل الى حل سياسي
المجلس العسكري في السودان يسمي "الطريف إدريس" وزيرا للداخلية
مصدر بقوى الحرية والتغيير يؤكد الغاء المجالس الخمسة واعطاءها صفة وزارية بناء على رغبة رئيس الوزراء السوداني
المجالس الخمسة هي الاعلام والبيئة والشباب والرياضة والثقافة والاتصالات وأصبحت وزارات
وزير إعلام حكومة هادي: القصف الجوي الاماراتي على عدن وابين قتل 40 شخصا وجرح 70 آخرين
قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني: لا نسعى الى الحرب ولكن أمن المنطقة وايران خط أحمر
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: نريد عقد صفقة وهذا هو السبب في اننا نعمل مع أصدقائنا وشركائنا في اوروبا
رفض قاض اسكتلندي طلبا بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق البرلمان
نائب رئيس مجلس وزراء القرم: نحن مهتمون بان تقوم سوريا ببناء واصلاح سفنها في أحواض جزيرتنا المائية
غرفة التحكم المروري: جريحان نتيجة تدهور مركبة على طريق عام زغرتا شمال لبنان
منذ 29 mins
30 August، 2019
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