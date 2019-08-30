“الهيئة الوطنية لمسيرات العودة”: الجمعة القادمة بعنوان “حماية الجبهة الداخلية”

دعت “الهيئة الوطنية وكسر الحصار” في فلسطين الجمعة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة القادمة تحت عنوان “حماية الجبهة الداخلية” تأكيداً على وحدة الموقف في مواجهة الفوضى والعمالة وخلط الأوراق.

كما دعت الهيئة في بيان لها في ختام فعاليات الجمعة الـ 72 لمسيرات العودة، جمعة “الوفاء للشهداء” للاسراع في استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا برفع الاجراءات الظالمة وكسر الحصار، وطالبت “جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة القادمة بعنوان حماية الجبهة الداخلية للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة وخلط الأوراق”.

وتوجهت الهيئة “بالتحية لأسرانا الأبطال الاسرى المضربين عن الطعام ابطال الأمعاء الخاوية”، ودعت “ابناء الشعب الفلسطيني لحملة تضامن لمساندتهم حتى تحقيق مطالبهم”، كما توجهت “بالتحية لجماهيرنا الصادمة في القدس وغزة والضفة ومخيمات لبنان التي تواصل تصديها لصفقة القرن بتمسكها بحق العودة”، وأكدت على “استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار التي ستبقى شوكة واداة للتعبير الجماهيري الواسع”.

المصدر: فلسطين اليوم