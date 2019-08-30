إصابة جندي صهيوني بجراح على حدود قطاع غزة جراء انفجار عبوة ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2019 - 21:29

إصابة جندي صهيوني بجراح على حدود قطاع غزة جراء انفجار عبوة ناسفة

منذ 1 ساعة 30 August، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة