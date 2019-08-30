خالد البطش: للتمسك بخيار الوحدة الوطنية والمقاومة

اكد عضو المكتب السياسي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين خالد البطش أن “التمسك بخيار الوحدة الوطنية والمقاومة والحفاظ على الجبهة الداخلية آمنة مستقرة هو الخيار الناجع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال البطش الجمعة “بالوحدة والمقاومة والحفاظ على جبهتنا الداخلية نستطيع مواجهة العدو الإسرائيلي”، وتابع “مطلوب منا تعزيز كل لحظة للحفاظ على هذا الهدف، كذلك مطلوب المحافظة على ساحتنا الداخلية مستقرة لمواجهة هذا العدو”.

واضاف البطش “يجب ان تظل بنادقنا موجهة صوب الاحتلال لا إلى هوامش المعارك، لذلك علينا أن نحفظ السلم المجتمعي في غزة، وأن نكون متحدين لمواجهة العدو الصهيوني”.

المصدر: فلسطين اليوم