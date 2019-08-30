لبنان: خلوة قضائية لوزارة العدل الشهر المقبل

تتحضر الدوائر المختصة في وزارة العدل اللبنانية لعقد “خلوة عمل وتخطيط قضائية” بينها وبين مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة في 13 أيلول/سبتمبر المقبل في قصر عدل بيروت.

وسيشارك في الخلوة، التي دعا اليها وزير العدل القاضي ألبرت سرحان، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس وأعضاء مكتب شورى الدولة، الرؤساء الأول الإستئنافيون، رئيس ومدير معهد الدروس القضائية، النائب العام المالي، النواب العامون الإستئنافيون، قضاة التحقيق الأول، وممثلون عن الهيئات الاستشارية.

وهدف انعقاد الخلوة هو تطوير العمل القضائي وزيادة التواصل بين مختلف الجهات لتحسين خدمة العدالة، كما يتضمن البرنامج محاور عدة أبرزها: وثيقة الأخلاقيات القضائية لا سيما موجب التحفظ، إدارة قصور العدل، انتاجية القضاة، الجمعيات المهنية للقضاة، العلاقات مع الجمعيات غير الحكومية والجهات المانحة، وكذلك العلاقة مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اللتين ستشاركان في قسم من البرنامج.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام