“بلديات البقاع الاوسط”: نرفض اقامة أي مطمر للنفايات في مجدل عنجر

أعلن مجلس “اتحاد بلديات البقاع الاوسط” في بيان له الجمعة انه “بعد صدور مقترحات وزارة البيئة المتعلقة بإنشاء مطامر وورود اسم بلدة مجدل عنجر كخيار لأحد المطامر المقترحة في البقاع الأوسط، نحن وباسم بلدات الاتحاد وباسم أهالي هذه البلدات نعلن رفضنا رفضا قاطعا قبول فكرة إقامة مطمر في بلدة مجدل عنجر أو في أي بلدة من بلدات الاتحاد”.

وقال المجلس “اذ نشعر بخطورة أزمة النفايات وعلى الرغم من خطورة هذه الازمة، نريد أن نذكر وزارة البيئة ومجلس الوزراء والدولة اللبنانية عامة وكافة، وبكل احترام وتقدير بأن البقاع الأوسط المنكوب أساسا قد فتح أحضانه ليستقبل أكثر من ثلث النزوح السوري، ونؤمن بأننا بذلك نقدم الكثير الكثير وبدون مقابل لهذا الوطن”.

وأضاف المجلس “لا يمكن لهذا البقاع الأوسط المضياف أن يطلب منه أن يكون مزبلة للبقاع عامة، فهذا كثير وكثير لا يمكن أن نرضى به، وهذا هو موقفنا ونرجو عدم إختبار جدية هذا الموقف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام