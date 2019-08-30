وفد من “البنك الدولي” زار عون: نؤكد دعمنا لرئيس الجمهورية وللحكومة في لبنان

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة وفد بعثة مجموعة “البنك الدولي” برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، والمستشارة الرئيسية لرئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وبعد انتهاء الاجتماع، تحدث كومار حيث قال “لقد أجرينا لقاء ممتازا مع رئيس الجمهورية، وأطلعته على برامج البنك الدولي في لبنان”، وتابع “كما يعرف الجميع، البنك الدولي هو شريك ثابت للبنان منذ زمن طويل، وبرامجنا الحالية تركز على أمور ثلاثة: أولا تحقيق الاستقرار في مجال المشاريع الفردية الصغيرة في البلاد، ثانيا إيجاد فرص عمل جديدة، وثالثا جعل لبنان مركزا جاذبا للاستثمارات من الداخل والخارج، ما يجعل اقتصاده تنافسيا”.

واضاف كومار “ناقشنا في الاجتماع مجموعة من المواضيع، ومنها إصلاح قطاع الكهرباء الذي يشكل أولوية للحكومة، حيث قدم البنك الدولي دعما لها في هذا المجال”، وتابع “كما ناقشنا الحاجة الى ضرورة تسريع العمل على مكننة الحكومة، وتحسين التنافسية في مجال التكنولوجيا بالنسبة الى لبنان، لأن الجيل اللبناني الجديد يتمتع بامكانات ومواهب كبيرة، يمكن تعزيزها لجعل لبنان بلدا جاذبا للشركات الخارجية وتنشىء مراكز اقليمية لها هنا، وبامكانه حتى تصدير الخدمات التكنولوجية الى الخارج”.

ولفت كومار الى انه “أطلع الرئيس عون على المشاريع التي نعمل عليها في لبنان، ومنها ما يتعلق بقطاع النقل في بيروت، وتحسين الطرق على مدى نحو 800 كلم، والمشاريع المائية، إضافة إلى مشاريع اخرى باتت قيد العمل وتبلغ قيمتها الاجمالية حوالى ملياري دولار، ويتم تسريع وتيرة العمل فيها لتأمين فرص عمل اكبر على مستوى الوطن كله”، وتابع “أكدت باسم مجموعة البنك الدولي، دعمنا القوي جدا لرئيس الجمهورية وللحكومة على ما يقومان به، وبالاخص في وقت تحضر الحكومة برنامجا جديدا من اجل التعامل مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام