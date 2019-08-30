شاتيلا: نجدد مطالبة السلطات الليبية بالتعاون الجدي لكشف حقيقة جريمة إخفاء الامام الصدر

قال رئيس “المؤتمر الشعبي” كمال شاتيلا بمناسبة الذكرى الـ41 لجريمة إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين إن “انطلاق مسيرة هذا العالم الكبير في الستينيات من وجع المحرومين ومعاناة معظم اللبنانيين من مظالم النظام الطائفي القديم، وبخاصة في الأرياف والضاحية الجنوبية ومنطقة الجنوب التي كانت تكتوي من الإهمال، وتتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة”.

واضاف شاتيلا في بيان له الجمعة “لقد جسد الامام المغيب موسى الصدر آمال الناس بغد أفضل، وناضل من أجل العدالة والحرية والمساواة، وطالب بحقوق الوطن والمواطن بلا أي تمييز او استثناء، وكان مدافعا صلبا عن وحدة لبنان وعروبته واستقلاله، وداعية لا تهدأ بإصلاح النظام وتطويره لتكون الدولة للجميع، دولة قوية قادرة وقائمة على القانون والمؤسسات والرعاية، بمثل ما كان في طليعة المقاومين للعدو الصهيوني ومشاريعه التقسيمية، مؤسسا أفواجا للمقاومة لعبت دورا كبيرا في التصدي للاحتلال الصهيوني”.

وتابع شاتيلا “اليوم وبعد مرور 41 عاما على استمرار جريمة إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، نجدد مطالبة السلطات الليبية بالتعاون الجدي لكشف الحقيقة كاملة في هذه الجريمة، ونثمن دور الرئيس نبيه بري في حمل الأمانة ومتابعة الرسالة والحفاظ على وحدة لبنان في مواجهة التحديات، مؤكدين الإستمرار في النضال لبناء دولة عادلة لمواطنين أحرار، كما كان يتطلع الإمام المغيب موسى الصدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام