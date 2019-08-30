طوني فرنجية: من لديه تاريخ كتاريخنا لا يخشى على المستقبل

أكد النائب طوني فرنجية أن “من لديه تاريخ كتاريخنا لا يخشى على المستقبل، بل يؤمن بقدرته على التخطيط وتحويل التحديات والأزمات إلى فرص إيجابية بقدراته وطاقاته وأبنائه الذين نفخر بهم أينما حلوا”.

وأشار فرنجية الجمعة خلال لقائه أبناء “الجالية الزغرتاوية” في فنزويلا إلى “دقة الوضع في لبنان في غياب رؤية واضحة من بعض المتحكمين في الدولة لا الحاكمين الذين يجب أن يكونوا حكماء لتحقيق مصلحة بلادهم”، وشدد على “أننا يجب أن نتحلى بالأمل انطلاقا من تعزيز الانتاجية والمنافسة الشفافة ودعم طاقاتنا البشرية والاستفادة من مقومات وطننا للنهوض به”.

وأضاف فرنجية “لا يمكن أن نبني بلدنا إذا قضينا على الصناعة والزراعة والمنافسة الشفافة والشرعية التي تخلق فرص عمل وترفع نسب النمو المتدنية”، مشددا على أن “الأولوية اليوم لاستعادة ثقة المواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام