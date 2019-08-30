7 اصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة شرق قطاع غزة

أصيب 7 فلسطينيين بجروح جراء اعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة الكبرى التي اقيمت على حدود قطاع غزة المحاصر.

وكان الالاف من جماهير الشعب الفلسطيني شاركوا الجمعة في مسيرات العودة وكسر الحصار قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، للجمعة (72) تحت عنوان جمعة “الوفاء للشهداء”.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الآلاف من جماهير الشعب الفسلطيني توافدوا إلى مخيمات العودة بدءا من رفح وخان يونس جنوباً مرورا إلى البريج ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهية العليا لمسيرات العودة التي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير”.

واضافت المصادر “كان العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي انتشروا على المواقع العسكرية المحاذية لمخيمات العودة بهدف الاعتداء على المشاركين السلميين في المسيرة المطالبة بأدنى الحقوق الشرعية والحقوقية”.

المصدر: فلسطين اليوم