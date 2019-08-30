أردوغان: التطورات في منطقة إدلب ليست على النحو الذي نرغب فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 18:09

أردوغان: التطورات في منطقة إدلب ليست على النحو الذي نرغب فيه

منذ 51 mins 30 August، 2019
أخبار موقع المنار

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