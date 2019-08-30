الحريري اتصل بغوتيريس: “إسرائيل” تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها على ضاحية بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري ان “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتدائها غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بيروت منذ عام 2006، اضافة الى خرقها المتكرر للقرار الدولي 1701”.

موقف الحريري جاء الجمعة خلال اتصال هاتفي اجراه بالامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وشدد الحريري على أن “هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاما”.

ونبه الحريري من أن “أي تصعيد من جانب إسرائيل من شأنه ان يهدد بجر المنطقة الى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة الى كل الضغوط الدولية الممكنة على إسرائيل”.

وفي ختام الاتصال اتفق الحريري مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام