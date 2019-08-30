كنعان من قصر بعبدا: القطاع المصرفي في لبنان قوي جدا وقادر على تخطي ومواجهة كل الاستحقاقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 18:09

كنعان من قصر بعبدا: القطاع المصرفي في لبنان قوي جدا وقادر على تخطي ومواجهة كل الاستحقاقات

منذ 1 ساعة 30 August، 2019
ابراهيم كنعان
لبنان

شدد رئيس “لجنة المال والموازنة” النيابية في لبنان النائب ابراهيم كنعان على ان “الاولويات اللبنانية هي محور اهتمام دولي ومحلي والثقة المطلوبة من خلال مبادرات فخامة الرئيس تأخذ طريقها العملية للخروج من الأزمة”.

موقف كنعان جاء بعد مشاركته في اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وفد “البنك الدولي” برئاسة المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا السيد ساروج كومار جاه.

واضاف كنعان ان “القطاع المصرفي في لبنان قوي جدا وقادر على تخطي ومواجهة كل الاستحقاقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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