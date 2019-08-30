التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انفاق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 18:10

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انفاق المطار باتجاه خلدة

منذ 1 ساعة 30 August، 2019
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