جيش الاحتلال يعلن اعتقال 4 فلسطينيين حاولوا التسلل من جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 18:10

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 4 فلسطينيين حاولوا التسلل من جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 30 August، 2019
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