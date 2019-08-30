الشيخ الغريب استقبل السفير الايراني: العدو ذاق طعم الهزيمة والانتصار اليوم للمقاومة

زار السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا الجمعة “شيخ عقل الطائفة الدرزية” في لبنان الشيخ نصرالدين الغريب، في دارته في كفرمتى، بزيارة تعارف، في حضور رئيس بلدية كفرمتى نظير خداج وأعضاء المجلس البلدي وجمع من مشايخ الطائفة الدرزية.

وبعد اللقاء، قال الشيخ الغريب إن “الجمهورية الإسلامية في ايران هي الممثل الحقيقي للمسلمين، لأنها لم تتخاذل يوما وكانت في الصدارة في مواجهة اعداء هذه الأمة حتى رأس الاعداء الولايات المتحدة التي تستعدينا دون مبرر ولم تنظر بجدية وبصداقة ومحبة الا الى عدو العرب والمسلمين، ألا وهي اسرائيل الدولة المغتصبة لارضنا وللمقدسات”.

واضاف الشيخ الغريب “من يرى المستوطنين في المسجد الأقصى يأسف ويبكي مليا على هذه الامة وعلى بعض حكامها الذين سلموا اوراقهم من تحت الطاولة او من فوقها لاسرائيل، ما عدا سوريا والعراق وبعض الدول العربية”، وتابع “سوريا انتصرت بارادة شعبها وجيشها على الارهاب الذي كان يهدد هذه المنطقة بأسرها حتى وصل الى حدود لبنان ووقف على حدوده بقوة المقاومة الشرسة وبمقاومة الجيش اللبناني البطل وهكذا تحقق الانتصار عليهم”.

وقال الشيخ الغريب “يرسلون طائرات مسيرة الى ضاحية وطنية قدمت للبنان وللامة الدماء الغزيرة دون ثمن وأجر وما زالت تقف بوجه هذا العدو حتى لا يتمكن مرة اخرى من الدخول الى لبنان”، واكد ان “العدو ذاق طعم الهزيمة وجر ذيوله خائبا عام 2006، واذا كانوا ينتظرون الانتصار، فان الانتصار سيكون للذي انتصر في المرة السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام