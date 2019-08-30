قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني : ضريبة الاستسلام اكبر من ضريبة الصمود

قال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد عليرضا صباح فرد “ان الاعداء تسببوا في مشاكل للشعب، لكن ينبغي لنا ان ندرك بان ضريبة الاستسلام هي اكبر بكثير من ضريبة المقاومة.

وفي الكلمة التي ادلى بها اليوم قبل خطبة الجمعة في طهران، قدم العميد صباحي فرد نبذة عن وضع قوة الدفاع الجوي لدى جيش الجمهورية الاسلامية والقوات المنسبة اليها.

وقال القائد العسكري الايراني : ان قوة الدفاع الجوي للجيش حققت على مدى العقود الاربعة الماضية بما في ذلك فترة الدفاع المقدس انجازات ملحوظة وتمضي اليوم قدما لكي تصبح القوة الاكبر في مجال الدفاع الجوي على صعيد المنطقة.

واكد العميد صباحي فرد، على ان قوة الدفاع الجوي للجيش ستواصل مسيرتها التقدمية خلال الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية وستكون الدعامة التى تبعث على اطمئنان الشعب والاصدقاء، فيما تزيد الاعداء قلقا وخوفا.

وتطرق قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني الى الظروف الراهنة الناجمة عن الحرب الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تسبب فيها العدو الى جانب سياساته العسكرية والعدوانية في المنطقة؛ مؤكدا انه رغم هذه الضغوط التي يمارسها الاعداء على الشعب لكن ينبغي ان نعلم بان ثمن الاستسلام اكبر بكثير من ثمن الصمود قطعا.

العميد صباح فرد نوه في كلمته اليوم قبل خطبة الجمعة بطهران، بقوة الاستشراف والردع والتصدي التي تتمتع بها القوات المسلحة الايرانية في المناطق الحدودية.

واضاف، ان آلة حرب العدو اليوم تقف على بعد 200 ميل من مضيق هرمز دون ان تجرؤ على الاقتراب، بما يكشف عن المستوى الرفيع من اقتدار القوات المسلحة الايرانية السائرة على نهج الولاية والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية العظيم.

وتابع : العدو يعلم بانه لايمكن اختبار الجهوزية العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية وان خطأه الاول سيكون بمثابة اخر خطوة خاطئة تصدر عنه.

وشدد العميد صباحي فرد على ان العالم يعي جيدا بان ايران لم ولاتسعى وراء الحروب، لكن اذا تورط العدو في وهمه سيلقى صفعة من حيث لايحتسب ونهاية المواجهة لن تكون بيده قطعا.

وفي معرض سرده للانجازات الاخيرة لدى قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، اشار الى منظومة 373 الصاروخية التي ازيح الستار عنها مؤخرا؛ مؤكدا ان من ميزات هذه المنظومة الستراتيجية هي انها انتجت على الايدي القوى الشبابية في البلاد.

المصدر: وكالة ارنا