خطيب صلاة الجمعة في طهران: إيران لن تتفاوض مع أميركا في ظروف غير متكافئة

أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله السيد أحمد خاتمي انه، لا معنى للتفاوض مع أميركا وناكثي العهود في ظل ظروف غير متكافئة وأضاف، ان مسؤولي الولايات المتحدة يتوقعون رضوخ إيران التام لكافة مطالبهم؛ مؤكدا ان هذا ليس بتفاوض بل انها “هيمنة”.

وتابع، ان التفاوض تحت الضغوط، ليس بتفاوض بل انه إستسلام؛ وشدد: ان الشعب الإيراني الباسل أثبت على مر 40 عاما الماضية بأنه لا يرضخ أبدا للذل والهيمنة.

واستنكر السيد خاتمي الاعتداءات الصهيونية بالطائرات المسيرة على عدد من بلدان المنطقة، وقال: ان هجمات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على لبنان والعراق تكشف جليا الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني.

المصدر: وكالة ارنا