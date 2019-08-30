الشيخ الخطيب: للتمسك بقوة لبنان المتمثلة بتلاحم الشعب والجيش والمقاومة

نوه نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “بتصدي الجيش اللبناني للطائرات الإسرائيلية، في خطوة جريئة تعكس قرارات المجلس الأعلى للدفاع الذي أكد الموقف الوطني الموحد بالتصدي لأي عدوان إسرائيلي”.

ودعا الشيخ الخطيب الجمعة “القوى السياسية اللبنانية لمواكبة الموقف الوطني الجامع بالوقوف خلف الجيش اللبناني وتوفير الدعم المعنوي والسياسي له، ليبقى السياج الحامي للوطن”، واكد على “ضرورة التمسك بقوة لبنان الحقيقية المتمثلة بتلاحم الشعب والجيش والمقاومة في معركة حفظ لبنان والذود عن أرضه وحماية استقراره”.

وطالب الشيخ الخطيب “اللبنانيين الى التبصر برؤى الامام السيد موسى الصدر ونهجه، كطريق لحفظ وحدة الوطن وصون استقلاله، لا سيما ان الاحداث اثبتت صحة هذا النهج وتلك الرؤى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام