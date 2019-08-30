حصيلة إيبولا تتجاوز ألفي وفاة من أصل ثلاثة آلاف مصاب في الكونغو الديموقراطية

تجاوزت حصيلة وباء إيبولا المتفشي في جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة عتبة ألفي وفاة من أصل ثلاثة آلاف مصاب مسجلين منذ آب/أغسطس 2018. حسب ما أعلنت السلطات الصحية.

وقالت “اللجنة الوطنية للاستجابة المتعددة القطاعات” في نشرتها الصادرة الخميس إن “منذ بداية انتشار الوباء. يبلغ عدد الإصابات المتراكمة 3004. بينهم 2899 حالة مؤكدة و105 حالة محتملة. في المجمل. هناك 2006 حالات وفاة (1901 حالة مؤكدة و105 حالات محتملة)”.

وبحسب المصدر نفسه. تم الإعلان عن تعافي “902 شخصا”. ويودي وباء إيبولا. الشديد العدوى. بحياة ما يتراوح بين 25 و90% من المصابين. بحسب منظمة الصحة العالمية. وليس هناك علاج ولا لقاح له لكن تخضع حاليا بعض الأدوية للاختبار. وينتقل المرض عندما يلمس الإنسان الدم أو سوائل الجسم أو إفرازات أو أعضاء الشخص المصاب أو الأشياء الملوثة بهذه السوائل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية