رئيس الجمهورية يوجه عند الثامنة من مساء غد رسالة الى اللبنانيين لمناسبة اطلاق احتفاليات ” مئوية لبنان الكبير” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 14:37

رئيس الجمهورية يوجه عند الثامنة من مساء غد رسالة الى اللبنانيين لمناسبة اطلاق احتفاليات ” مئوية لبنان الكبير”

منذ 24 mins 30 August، 2019
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