#موغيريني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفنلندي: قلقون بشأن الوضع في #إدلب ونأمل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا خلال لقائنا القادم في نيويورك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 14:37

#موغيريني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفنلندي: قلقون بشأن الوضع في #إدلب ونأمل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا خلال لقائنا القادم في نيويورك (سبوتنيك)

منذ 54 mins 30 August، 2019
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