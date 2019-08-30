#موغيريني في مؤتمر صحفي تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بـ#الاتفاق_النووي_الإيراني (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 14:37

#موغيريني في مؤتمر صحفي تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بـ#الاتفاق_النووي_الإيراني (سبوتنيك)

منذ 56 mins 30 August، 2019
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