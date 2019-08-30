#موغيريني تدعو إلى خفض التوتر في منطقة الخليج وتؤكد على أهمية حرية الملاحة في #مضيق_هرمز (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 14:37

#موغيريني تدعو إلى خفض التوتر في منطقة الخليج وتؤكد على أهمية حرية الملاحة في #مضيق_هرمز (سبوتنيك)

منذ 57 mins 30 August، 2019
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