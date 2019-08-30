المرتفعات والتلال التي بسطت القوات السورية السيطرة عليها تعتبر نقاط استراتيجية تكشف من خلالها قرى أم جلال و تحتايا وطبيش – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 12:44

المرتفعات والتلال التي بسطت القوات السورية السيطرة عليها تعتبر نقاط استراتيجية تكشف من خلالها قرى أم جلال و تحتايا وطبيش

منذ 37 mins 30 August، 2019
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