الجيش السوري ينجح بتأمين خاصرة مدينة خان شيخون الشرقية بعد معارك مع إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 12:43

الجيش السوري ينجح بتأمين خاصرة مدينة خان شيخون الشرقية بعد معارك مع إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في المنطقة

منذ 37 mins 30 August، 2019
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