عودة ما يقرب من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا من الخارج خلال الــ 24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 12:44

عودة ما يقرب من 1.6 ألف لاجئ إلى سوريا من الخارج خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

منذ 1 ساعة 30 August، 2019
دفعة جديدة من اللاجئين السوريين تغادر لبنان اليوم الى سوريا عبر معبر الزمراني تحت اشراف الامن العام اللبناني
سورية - عربي وإقليمي

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين  أن أكثر من 400 شخص قد عاد إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.2 ألف شخص قد عادوا من أراضي الأردن. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1598 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم  423 لاجئا (من بينهم 127 امرأة و216 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1175 شخصا (من بينهم 353 امرأة و599 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

هذا وأضاف المركز أعلاه أن هناك 8 نازحين قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهما الدائمة داخل البلاد. يذكر أنه  قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة  بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 1.8 هكتار في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق). وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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