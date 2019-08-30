روسيا ترصد 24 خرقاً لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 40 خرقاً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 24 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات حلب (11) واللاذقية (12) وإدلب (1) بينما رصد الجانب التركي 40 خرقا، وذلك في محافظات إدلب (23) وحماة (14) واللاذقية (2) وحلب (1). وقالت الدفاع الروسية في نشرتها على موقعها الرسمي إن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة نفذ عملية إنسانية واحدة ، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.48 طن إلى حي أرض الحمرا بمدينة حلب.

وتم بشكل عام تنفيذ 2193 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3561.839 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية