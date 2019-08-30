تشاووش أوغلو: ناقلة النفط الإيرانية تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 12:44
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تشاووش أوغلو: ناقلة النفط الإيرانية تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
30 August، 2019
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