الجيش السوري يسيطر على “جبل الصغير” بعد استعادته بلدة “التمانعة” في ريف ادلب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 12:44

الجيش السوري يسيطر على “جبل الصغير” بعد استعادته بلدة “التمانعة” في ريف ادلب

منذ 2 ساعة 30 August، 2019
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