وزير الخارجية البريطاني يؤكد مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي في الموعد المتفق عليه

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 من تشرين الأول/أكتوبر، وشدد على أن إيقاف البرلمان البريطاني هو إجراء اتُخذ لإكمال عملية المغادرة بما يناسب تطلعات الشعب البريطاني. وقال وزير الخارجية البريطاني، في تصريحات صحفية قبيل اجتماعات غير رسمية لليوم الثاني على التوالي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي – فنلندا، “نحن سنغادر في 31 من تشرين الأول/ أكتوبر وهذا ما على الاتحاد الأوروبي أن يفهمه. وسيرى الشعب أننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في الوقت المتفق عليه وسيكون هناك وقت قبل شهر تشرين الأول/ أكتوبر وبعده للبرلمان البريطاني، إيقافه بشكل مؤقت خطوة مؤقتة وهي خطوة تبعا لما يريده الشعب البريطاني.”

وأضاف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريحاته الصحفية، “كان لدي مناقشة جيدة مع زملائي بالأمس وسنتحدث اليوم عن إيران وعن استمرار الاتفاق النووي الإيراني.” وتابع دومينيك، “وطبعا نحن نتشارك بعض القلق حول الوضع في هونغ كونغ.” هذا ويجري وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا و الاتحاد الأوروبي يومي الخميس و الجمعة اجتماعات غير رسمية في هلسنكي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية