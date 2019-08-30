تقرير دولي يرسم “سيناريو أسود” للأرض

رسمت مسودة تقرير سيصدر لاحقا عن الأمم المتحدة سيناريوهات “سوداوية” بشأن استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب خلال السنوات المقبلة، لا سيما خلال العقود الممتدة من 2050 إلى 2100.

وقالت مسودة تقرير للأمم المتحدة إن ارتفاع مستوى البحار بسبب الاحتباس الحراري قد يتسبب بنزوح 280 مليون شخص، وذلك في إطار سيناريو متفائل يحصر الارتفاع بدرجتين مئويتين مقارنة بما قبل الثورة الصناعية.

ومع ازدياد وتيرة الأعاصير، قد تسجل في الكثير من المدن الكبرى فيضانات سنوية اعتبارا من 2050، وفق ما جاء في الوثيقة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بشؤون التغير المناخي.

وتوقعت الأخيرة ذوبان 30 إلى 99 بالمئة من الأراضي الدائمة التجمد بحلول العام 2100، مع استمرار وتيرة الاحتباس الحراري الراهنة، مما يؤدي إلى تحرير كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والميثان في الجو.

وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، أن النشاط البشري سيضيف 300 و500 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون إلى المحيطات بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.

المناخي الذي يسببه الإنسان يؤدي إلى تدهور اليابسة على كوكب الأرض بشكل دراماتيكي.

وأشار التقرير إلى أن حرارة اليابسة، التي لا تمثل سوى 30 بالمائة من الكرة الأرضية، ترتفع بمعدل ضعف سرعة ارتفاع حرارة الكوكب ككل.

المصدر: سكاي نيوز