فوائد صحية للمشي ليلا

نصح البروفيسور ماثيو بومونت، مؤلف كتاب “المشي الليلي في لندن” الذي نشر أخيرًا، بتجربة المشي في الليل الذي يتمتع بفوائد صحية كبيرة، ولذلك قام اثنين من المستكشفين من صحيفة صنداي تلغراف لاستكشاف شوارع لندن.

ويقول محرري صحيفة التلغراف، قمنا برحلة ليلية من خلال الغابة، كل خطوة تعطينا الثقة في الظلام، الذي يلبي بشكل عشوائي كسر حواجز الخوف.

وفي العصور القديمة كانت آذان أسلافنا تعمل باهتمام شديد مثل عيونهم، لايجاد المخلوقات غير المرغوب فيها في الظلام. ومع ذلك، فإن رهاب “نيكتوهيلوفوبيا”، الخوف من الغابات ليلا، لا يزال يسبب الفزع لأولئك الذين يفرطون في معرفة قصص الرعب.

ويقول كريستوفر ساليسبري، أحد الأشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم في الليل: “الليل هو عالم الروح، إنه وقت جميل يشجع على التأمل. الظلام يفرض عليك أن تأتي إلى اللحظة الراهنة.

ربما الخوف ينشأ بسبب دخول الغابة. في معظم الثقافات الغابة هي عالم الخطر الخفي. إن شعورنا المهيمن يقودنا إلى الشعور بالضعف، لأننا نبارك بهذا الخيال”.

يقول كريستوفر ساليسبري، بصفته مديرا لـ “ويلدويز إيفنتس” وقائد دورة في كلية شوماخر، وهو مركز للتعليم القائم على الطبيعة في “دارتنغتون هول إستات” في جنوب ديفون، في إحدى رحلاته ليلا، في ديسمبر /كانون الاول مع الكاتب جاي غريفيثس لدراسة دورة قصيرة لمدة أسبوع لاستكشاف المدينة في الليل والشتاء: “الشتاء هو وقت مظلم – دعونا نحتفل به.

دعونا نلقي بعض من هذا الغموض والسحر” “ثقافيا لقد ذهب الليل باثارته القديمة الآن لدينا المصابيح الكهربائية ومصابيح الشوارع. لذلك، لا سيما في بيئة طبيعية، حيث يمكننا أن نواجه الظلام الحقيقي، أو حتى الصمت الحقيقي، ثقافيا نتمتع بالقليل من الراحة من تلك الأشياء”.

من العالم الطبيعي، قد يؤدي المشي الليلي إلى الكشف عن اللحاء الليلي للثعلب الأحمر، أو البومة السوداء.

وأضاف: “الشيء السيء حول المشي عبر لندن ليلا هو أن الحدائق مغلقة. الشيء العظيم في المشي عبر لندن ليلا هو أن الحدائق فارغة”.

وقال ماثيو بومونت، “المشي الليلي هو واحد من الوسائل المهمة لإحداث حالة وعي بديلة تقريبا، والتي يمكنها تجديد وربط علاقاتنا مع العالم الذي نعيش فيه”.

المشي الليلي يسمح لك بتجربة المدينة من حيث معالمها، و طوبوغرافيتها الكامنة”. وأضاف:”إنه يسمح لك بالشعور بتضاريس المدينة الكامنة، والتي تغطى في المباني الخرسانية والحجر والطوب، كما تكون الشوارع فارغة “. كتاب “المشي الليلي في لندن”، كتب بواسطة ماثيو بومونت، ونشر من قبل دار فيرسو ومتاح في المكتبات وعلى شبكة الإنترنت.

ويعشق البريطانيون، المشي في أنحاء المدينة، في أي طقس كان، مع نزهة الصيف المشمس مما يثير الحماسة للحياة الصحية.

ومع بداية الشتاء، والعواصف، تبدأ الرحلات الشجاعة للخروج للسير بالطرقات وتنفس البخار من خلال الثلوج، وما يعد فرحة كبيرة يمكن أن تحسّن المزاج ، ولكن كل هذه التنزهات تجري في وضح النهار، والتي تتجاهل عالم جديد كليا من استكشاف المشاة في الليل سيرًا على الأقدام. ذلك الوقت يمكن استكشاف المناظر الطبيعية المألوفة من جديد، عندما تكون شوارع المدينة مهجورة وهادئة، وتبدو البلد لك وحدك ونادرا ما يلمح الحياة البرية ما يشعل التشويق والاثارة.

المصدر: العرب اليوم