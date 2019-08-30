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August 30 2019 - 08:40

الحكومة الهندية تسمح لآبل بفتح متجر على الإنترنت

منذ 21 mins 30 August، 2019
الهند تسمح لشركة آبل بفتح متجر لها على الانترنت
أخبار دولية - الهند

سمحت الحكومة الهندية للشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية الفريدة، ببيع منتجاتها مباشرة عبر متاجر “الـ “ويب”، وبذلك ستبدأ “آبل” قريبا بيع المنتجات من خلال متجرها على الإنترنت.

وخففت الحكومة الهندية من قواعدها الخاصة بإلزام الشركات مثل “آبل” بيع المنتجات محليا، حيث يمكنها الآن البدء في بيع أجهزة “الايفون” وساعتها الذكية Apple Watch وغيرها من المنتجات عبر الإنترنت في البلاد.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بيع منتجاتها عبر الإنترنت خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيمنح إنشاء متجر على الإنترنت لشركة “آبل” في الهند زيادة في المبيعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن “الهند سوق مهم جدا على المدى الطويل، ومليء بالتحديات على المدى القصير، لكننا نتعلم الكثير، نحن نخطط للذهاب إلى هناك بكل ما نملك من قوة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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