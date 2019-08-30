قوى الأمن الداخلي: توقيف 78 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، احتيال ونشل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 08:41

قوى الأمن الداخلي: توقيف 78 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، احتيال ونشل

منذ 39 mins 30 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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