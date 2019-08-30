قوى الأمن الداخلي: توقيف 78 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، احتيال ونشل – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 30 2019 - 08:41
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: جيش العدو الاسرائيلي يضع دمى بشرية داخل آلياته على الحدود مع لبنان في خطوة تعكس خوفه
يديعوت احرونوت: الجيش الاسرائيلي يلغي الاجازات في العديد من الألوية القتالية في القيادة الشمالية بسبب التوتر في المنطقة
قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في أجواء موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة
الشيخ قاسم: هناك اتصالات كثيرة حصلت لتقول هدئوا الموقف لكن ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة متماسك في مواجهة العدوان
وزير الدفاع الياس بو صعب: هناك من يردع اسرائيل ونحن لا نريد الحرب لكن لا نقبل بأن يعتدي أحد علينا
السيد صفي الدين: المقاومة لن تتردد أو تتراجع عن كلمتها ونقول لنتنياهو انتظر "الكف" ولن تبقى واقفاً "على رجل ونصف"
العلاقات الإعلامية في حزب الله تشكر كل من تضامن معها وتعرب عن اعتزاز قيادة حزب الله بالالتفاف الوطني حول المقاومة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اختتم إقامته في بيت الدين مؤكداً أن ما حصل خلال الحرب خطأ تاريخي إنتهى الى غير رجعة
وزير المال علي حسن خليل: الحضور اللبناني الكبير في معرض دمشق الدولي يؤكد أهمية وعمق العلاقة بين لبنان وسوريا
الأمن العام اللبناني يؤمن العودة الطوعية ل 787 نازح سوري من لبنان إلى الأراضي السورية
مندوب سوريا في مجلس الأمن: المشاركة الاسرائيلية في الهندسة الإرهابية تمثلت باعتداءاتها على أراضي سوريا والعراق ولبنان
فلسطين تقرر تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد قرار هندوراس فتح مكتب دبلوماسي في القدس
الأردن يدين بشدة قرار هندوراس ويعتبر أي قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس باطلة وغير شرعية
سلاح الجو في القوات المسلحة اليمنية ينفذ عملية هجومية بعدد من طائرات مسيرة على مطار نجران الاقليمي
الوفد الوطني اليمني يلتقي في مسقط نائب وزير الخارجية الروسية والسفير البريطاني وتأكيد على التسوية السياسية الشاملة
الامارات تعترف باستهداف مقاتلاتها الجوية قوات عبد ربه منصور هادي وتصفهم بارهابيين نفذوا عمليات ضد التحالف
وزارة الدفاع في حكومة هادي: 300 قتيل وجريح في القصف الجوي الاماراتي على قواتنا في عدن وزنجبار جنوبي اليمن
عبد ربه منصور هادي: الامارات تمول وتدعم ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي كمدخل لتقسيم البلاد
مسلحون في جنوب اليمن يتوعدون بالثأر من قوات حكومة هادي لهجومها على مواقعهم في عدن
البورصة السعودية تتراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر مع استمرار خسائر أسهم البنوك في الضغط على السوق
الاتحاد الأوروبي يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران بشرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: مكان روسيا الطبيعي في أوروبا ودفعها بعيداً منها يعد خطأ كبيراً
برلمان كوريا الشمالية أقر تعديلات دستورية لتعزيز دور الزعيم كيم جونغ أون كرئيس للدولة وقائد أعلى للجيش
قوى الأمن الداخلي: توقيف 78 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس مخدرات، احتيال ونشل
منذ 39 mins
30 August، 2019
لبنان
التعليقات
ذات صلة
فوائد صحية للمشي ليلا
الحكومة الهندية تسمح لآبل بفتح متجر على الإنترنت
مدرب سباحة تجاوز عمره الـ 100 عام يكشف عن سر لياقته
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}