قوى الأمن الداخلي: ضبط 935 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 08:41

قوى الأمن الداخلي: ضبط 935 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 40 mins 30 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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