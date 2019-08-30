احصاءات غرفة التحكم: سقوط قتيل و14 جريحاً في 13 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2019 - 08:41

احصاءات غرفة التحكم: سقوط قتيل و14 جريحاً في 13 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 41 mins 30 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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