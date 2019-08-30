البرلمان الأوكراني وافق على تعيين المحامي غونشاروك رئيسا للوزراء

وافق ​البرلمان الأوكراني​ بأغلبيّة نوابه، على تعيين المحامي الشاب اوليكسي غونشاروك (35 عامًا)، مرشح الرئيس ​فولوديمير زيلينسكي​، رئيسًا للوزراء.

ووعد غونشاروك، الّذي عمل في إدارة الرئيس، ولا يتمتّع سوى بخبرة قصيرة في الحكومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بكلمة أمام البرلمان بـ”إنهاء ​الفساد​ في البلاد”. ولفت إلى أنّ “لدينا أكثر من عشرة ملايين شخص يعيشون تحت خط ​الفقر​، ولدينا حرب في الشرق، وفوق ذلك كلّه لدينا فساد. علينا وقف ذلك، وسنوقفه”.

وأكّد أنّ “الحكومة الجديدة لن تُسرق”.

وكان زيلينسكي (41 عامًا) الّذي حقّق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الّتي جرت في نيسان الماضي، قد أعلن خطته القاضية بـ “قطيعة مع النظام” الّذي حكم أوكرانيا منذ استقلالها في عام 1991.

المصدر: وكالات