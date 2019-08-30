قطر ترفع التمثيل الدبلوماسي لدى الأردن

أعلنت الدوحة تعيين سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الأردن، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وذكر البيان أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، “أصدر قرارا أميريا بتعيين سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية”.

ويأتي تعيين السفير القطري الجديد لدى الأردن، عقب عامين على تخفيض التمثيل الدبلوماسي الثنائي بين البلدين إثر الأزمة القطرية الخليجية.

وقد سبق الأردن أن رفع التمثيل الدبلوماسي لدى الدوحة في وقت سابق من شهر تموز/يوليو الماضي، حيث أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني، مرسوما بتعيين زيد اللوزي، سفيرا للمملكة في قطر.

وكان الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017 وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة “الجزيرة”، على خلفية ما عرف بالأزمة الخليجية.

المصدر: وكالات