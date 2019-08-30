العراق: المؤبد لداعشي باكستاني كان سفيرا لـ”داعش” في خراسان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2019 - 06:30

العراق: المؤبد لداعشي باكستاني كان سفيرا لـ”داعش” في خراسان

منذ 10 mins 30 August، 2019
5d67bc57d4375034558b4616
العراق - عربي وإقليمي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية الخميس، حكما ‏بالسجن المؤبد بتهمة ‏الإرهاب على مدان داعشي باكستاني الجنسية.‏

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة الجنائية المركزية ‏أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي من حملة الجنسية الباكستانية بعدما اعترف ‏بتقديم الدعم ‏اللوجستي ومساعدة تنظيم “داعش” الإرهابي بارتكاب أعماله الإجرامية ‏ومشاركته في ‏مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية”.

وأضاف أن “الإرهابي اعترف بدخوله دورة شرعية وعمل بصفة إداري في ‏ولاية ‏الرقة ومن ثم إداريا في العلاقات الخارجية وتم وتكليفه ‏بالتواصل مع ‏بلاد خراسان وأثناء محاولته الهروب من سوريا إلى تركيا ‏تم اعتقاله على الحدود ‏العراقية السورية”.

وأشار البيان إلى أن “المحكمة مما تقدم وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهم وفق أحكام ‏المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة