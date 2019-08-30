زيلينسكي يقترح تعديلات دستورية وترشيحات للمناصب الوزارية

اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مجلس الرادا (البرلمان) أسماء المرشحين لتولي المناصب في الحكومة الجديدة، إضافة إلى إدراج تعديلات هامة على الدستور.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال الاجتماع الأول المجلس بتشكيلته الجديدة التي أفرزتها انتخابات يوليو الماضي، عندما فاز حزب زيلينسكي “خادم الشعب” بأغلبية المقاعد النيابية.

في أول خطوة تنظيمية اختار مجلس الرادا زعيم حزب “خادم الشعب”، دميتري رازومكوف رئيسا له.

وبعد أن قدم رئيس الوزارء السابق فاسيلي غرويسمان استقالة حكومته رسميا أمام النواب، رشح زيلينسكي لهذا المنصب أليكسي غونشاروك، الذي شغل حتى اليوم منصب نائب رئيس الديوان الرئاسي.

كما طرح زيلينسكي أسماء المرشحين للوزارات والمؤسسات الحكومية المحورية، مثل وزارات الدفاع والخارجية والمالية والنيابة العامة، ليحلوا فيها محل أنصار الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على الترشيحات الرئاسية في جلسة اليوم.

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، فقد اقترح زيلينسكي مادتي 76 و77 لجهة تقليص في عدد النواب البالغ حاليا 450 نائبا، واعتماد النظام النسبي (القوائم الحزبية) للانتخابات بدلا من المنظام المختلط المعمول به حتى الآن، والذي يجمع بين القوائم الحزبية والدوائر الفردية.

كما طرح زيلينسكي عددا من مشاريع القوانين التي تتطلب تغييرات في الدستور أيضا، ومنها تثبيت مبدأ “المبادرة التشريعية للشعب”، وتوسيع بعض صلاحيات الرئيس، منها استحداث هيئات منظمة مستقلة، والمكتب الوطني لمكافحة الفساد”. ولم تنشر نصوص مشاريع القوانين والتعديلات المقترحة على موقع مجلس الرادا الإلكتروني بعد.

ومن المبادرات الهامة التي تقدم بها زيلينسكي، مشروع القانون حول إجراءات عزل الرئيس، والذي وصفه زيلينسكي بالعاجل. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الرادا بتشكيلته السابقة قد رفض النظر في هذا القانون، كما رفض طلب زيلينسكي أعفاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مناصبهم.

المصدر: وكالات